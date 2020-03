C'è un'interessante connessione tra Batman v. Superman e la Justice League di Zack Snyder

Durante un live-stream del film di Zack Snyder Batman v. Superman: Dawn of Justice, il regista ha rivelato diverse curiosità sul fiulm e sul DCEU come lo intendeva lui. Tra queste, vi è anche una particolare connessione tra Dawn of Justice e la sua versione del film del 2017 Justice League.

Avete presente, nel terzo atto di Batman v. Superman, lo straziante urlo di Clark (Henry Cavill) nella scena della sua battaglia finale con Doomsday (e della sua tragica morte)? Ebbene, Snyder ha reso noto che proprio le grida dell'Uomo d'Acciaio sarebbero state ciò che ha risvegliato le dormienti Mother Boxes (Scatole Madre), gli artifatti che un ruolo tanto cruciale avrebbero poi avuto in Justice League.

Nel film, le Mother Boxes lasciate in mano agli Atlantidei, alle Amazzoni e agli Umani sono poi state utilizzate per ridare la vita proprio all'ultimo figlio di Krypton, che è stato fondamentale nello sconfiggere Steppenwolf ed evitare che questi potesse definitivamente appropriarsene.



Ad ogni modo, la connessione tra l'urlo di Clark e il riveglio delle Scatole non è stato reso palese nella versione di Justice League uscita in sala, ma a quanto pare sarebbe stata essenziale nella versione di Snyder.



E a tal proposito, lo Snyder Cut è talmente richiesto che adesso persino le catene di fast-food si uniscono al coro #ReleaseTheSnyderCut. Ma avremo mai davvero occasione di vederlo?