E' in arrivo un sequel diretto del RoboCop originale?

Ultimamente, si stanno sfornando dei sequel diretti di film usciti molti e molti anni fa (guardate) e il prossimo potrebbe essere proprio RoboCop , il film cult del 1987.

Sebbene qualche anno fa, è stato lanciato un remake di RoboCop, questo non è andato come lo studio si aspettava né è stato accolto in maniera positiva. Per questo, durante una nuova intervista, uno dei co-sceneggiatori del film originale, Ed Neumeier, ha stuzzicato i fan riguardo un potenziale sequel diretto di quella pellicola.

"Penso sia bello che la gente sia ancora interessata a RoboCop e la MGM mi ha chiesto di lavorare ad un nuovo film della saga, quindi potremmo vederne un altro prossimamente" ha svelato "Non posso dirvi tanto. Ci sono stati un paio di film su RoboCop e hanno fatto anche un remake qualche anno fa, ma posso dirvi che andrò indietro al vecchio RoboCop che tutti noi amiamo e procederò da lì. Nella mia testa, è una cosa molto 'old school'.".

La cosa è piuttosto interessante e bisogna vedere come il tutto procederà. La pellicola del 1987, diventata un vero e proprio cult, fu un grande successo, tanto da spingere i produttori a realizzarne due sequel: uno nel 1990 e uno nel 1993. Il nuovo potenziale RoboCop sarà una sorta di "nuovo Halloween" che andrà ad ignorare i capitoli 2 e 3 del franchise oppure sarà un diretto sequel del terzo film del 1993?