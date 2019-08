C'è Gwen Stacy in un Easter Egg alla fine di Avengers: Endgame?

Nelle tre ore di Avengers: Endgame è racchiusa una miriade di personaggi Marvel: dai pilastri come Capitan America e Iron Man ai ritorni nel MCU come Frigga e Alexander Pierce, sembra che ognuno abbia avuto il suo spazio all'interno del film. E forse c'è persino un riferimento a Gwen Stacy.

L'amato personaggio di Spider-Man, tra i protagonisti anche di Un nuovo universo, è stato scovato da un utente Reddit. Va detto che in Endgame non c'è nessun riferimento a Gwen Stacy, non se ne fa menzione in alcun momento né la si trova nascosta da qualche parte nei titoli di coda. Si tratta di un "semplice" Easter Egg ma, se è come sembra, è un omaggio molto acuto.

Lo sceenshot pubblicato su Reddit - visibile in calce alla news - mostra un'immagine relativa alla conclusione di Avengers: Endgame, quando alcuni personaggi tornano alle loro vite dopo il blip. Peter Parker è nel corridoio della sua scuola, dove riabbraccia l'amico Ned dopo tutto il caos con Thanos e i Vendicatori. Alla loro sinistra, di spalle, si nota una ragazza bionda, che indossa una gonna nera con delle ragnatele e uno zainetto rosa. Sono tutti elementi distintivi dello stile di Gwen Stacy, in particolare dopo essere diventata Spider-Gwen nei fumetti.

Si tratta davvero di lei? È senz'altro possibile. Gwen è uno degli elementi più riconoscibili della Spider-Family, e sono in molti a pronosticare per lei un futuro ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Endgame farà strada nella corsa agli Oscar? Secondo Kevin Smith il film merita una nomination per la sceneggiatura, mentre i fratelli Russo vorrebbero vedere premiata la colonna sonora.