Dov'è stato girato The Batman? Le scene del film al confronto con i luoghi reali

Dov'è stato girato The Batman? Nei prossimi paragrafi scopriremo i veri luoghi che hanno fatto da cornice ad alcune delle scene più emblematiche e suggestive del capolavoro diretto da Matt Reeves con protagonista il giovane Bruce Wyane di Robert Pattinson.

Ecco qui sotto la lista dei luoghi di riferimento principali che hanno fatto da sfondo alle riprese di The Batman:

L'ingrosso della Bat-caverna : sebbene l'interno della Bat-caverna sia stato ricreato in studio su un set costruito appositamente per il film di Matt Reeves, la produzione ha usato il Kingsway Tram Tunnel di Londra, Inghilterra, per filmare la scena in cui Bruce Wayne in selle alla sua moto accede al nascondiglio segreto sotto la Wayne Tower.

: sebbene l'interno della Bat-caverna sia stato ricreato in studio su un set costruito appositamente per il film di Matt Reeves, la produzione ha usato il Kingsway Tram Tunnel di Londra, Inghilterra, per filmare la scena in cui Bruce Wayne in selle alla sua moto accede al nascondiglio segreto sotto la Wayne Tower. Il cimitero di Gotham : la scena piena di amarezza e nostalgia tra Catwoman e Batman che chiude il film è stata girata in due diversi luoghi reali, con alcune riprese realizzate al cimitero di Glasgow, in Scozia, un'imponente e suggestiva Necropoli vittoriana fondata nel 1832, mentre l'addio in moto è stato girato nel cimitero di Anfield, a Liverpool, in Inghilterra, fondato nel 1863.

: la scena piena di amarezza e nostalgia tra Catwoman e Batman che chiude il film è stata girata in due diversi luoghi reali, con alcune riprese realizzate al cimitero di Glasgow, in Scozia, un'imponente e suggestiva Necropoli vittoriana fondata nel 1832, mentre l'addio in moto è stato girato nel cimitero di Anfield, a Liverpool, in Inghilterra, fondato nel 1863. Gotham City Hall : la scena del funerale del sindaco Don Mitchell è stata realizzata alla St. George's Hall di Liverpool, in Inghilterra, che è stato trasformato nel municipio di Gotham. Anche gli esterni dell'edificio sono stati utilizzati nel film, nello specifico per la scena in cui Bruce Wayne arriva al funerale.

: la scena del funerale del sindaco Don Mitchell è stata realizzata alla St. George's Hall di Liverpool, in Inghilterra, che è stato trasformato nel municipio di Gotham. Anche gli esterni dell'edificio sono stati utilizzati nel film, nello specifico per la scena in cui Bruce Wayne arriva al funerale. Dipartimento di polizia di Gotham : per le riprese della sede del dipartimento di polizia di Gotham City è stato utilizzato il Royal Liver Building a Liverpool, in Inghilterra: è da lì che Batman si lancia per sfuggire alla polizia dopo essere stato aiutato da Gordon.

: per le riprese della sede del dipartimento di polizia di Gotham City è stato utilizzato il Royal Liver Building a Liverpool, in Inghilterra: è da lì che Batman si lancia per sfuggire alla polizia dopo essere stato aiutato da Gordon. Gotham General Hospital : l'ospedale di Gotham dove viene ricoverato Alfred a seguito dell'attentato dell'Enigmista è in realtà il Walker Art Gallery di Liverpool, in Inghilterra.

: l'ospedale di Gotham dove viene ricoverato Alfred a seguito dell'attentato dell'Enigmista è in realtà il Walker Art Gallery di Liverpool, in Inghilterra. L'orfanotrofio di Gotham : le riprese della scena nell'orfanotrofio di Gotham sono state realizzate in un edificio abbandonato a Shotts, in Scozia, che in precedenza era stato un ospedale psichiatrico.

: le riprese della scena nell'orfanotrofio di Gotham sono state realizzate in un edificio abbandonato a Shotts, in Scozia, che in precedenza era stato un ospedale psichiatrico. La piazza di Gotham : si intravede in una scena in moto con Bruce Wayne e fa pensare a Times Square, ma in realtà la piazza di Gotham è modellata sulla Wellington Square di Liverpool, rimodellata dagli scenografi per trasformarsi in Gotham Square: Wellington Square, infatti, nella vita reale non ha così tanti cartelloni pubblicitari, cosa che rende Gotham Square l'equivalente di Times Square. La colonna che si trova al centro è conosciuta come Colonna di Wellington ed è un monumento per il duca di Wellington.

: si intravede in una scena in moto con Bruce Wayne e fa pensare a Times Square, ma in realtà la piazza di Gotham è modellata sulla Wellington Square di Liverpool, rimodellata dagli scenografi per trasformarsi in Gotham Square: Wellington Square, infatti, nella vita reale non ha così tanti cartelloni pubblicitari, cosa che rende Gotham Square l'equivalente di Times Square. La colonna che si trova al centro è conosciuta come Colonna di Wellington ed è un monumento per il duca di Wellington. Iceberg Lounge : ebbene si, anche la discoteca di Gotham gestita da Oswald Cobblepot - tra i migliori 10 easter egg di The Batman - ha una sua controparte nella realtà, dato che le riprese di quelle scene non sono state effettuate in studio bensì al Printworks Nightclub di Londra, che in origine era un edificio per la stampa dei giornali.

: ebbene si, anche la discoteca di Gotham gestita da Oswald Cobblepot - tra i migliori 10 easter egg di The Batman - ha una sua controparte nella realtà, dato che le riprese di quelle scene non sono state effettuate in studio bensì al Printworks Nightclub di Londra, che in origine era un edificio per la stampa dei giornali. La casa di Mitchell: la location che apre il film e nella quale l'Enigmista compie il suo primo omicidio è una vera casa londinese conosciuta come Two Temple Place. Nel film è la casa del sindaco di Gotham Don Mitchell.

