Dov'è stato girato Monster Hunter? Scopriamo il film tratto dal videogioco Capcom!

Dopo mesi di attesa, oggi 17 giugno arriva finalmente nelle sale italiane Monster Hunter, il film tratto dal celebre franchise videoludico targato Capcom, con protagonista Milla Jovovich e diretto da Paul W.S. Anderson. Ma dov'è stata girata la pellicola?

Le riprese di Monster Hunter si sono svolte principalmente in Sudafrica e Namibia, con la prima che è stata scelta tra le altre cose per via delle suggestive Atlantic Dunes, location perfetta per mettere in scena le Guglie Selvagge che i fan hanno potuto esplorare in Monster Hunter: World e dove si annida una delle creature più temibili sia del gioco che del film, ovvero il Diablos. Inoltre, il Sudafrica ha permesso di girare molte scene nelle ambientazioni verdeggianti anche senza l'utilizzo della CGI.

"In Monster Hunter World ci sono le Guglie Selvagge, un panorama desertico abitato da molte creature che vivono al di sotto dell'immensa distesa di sabbia e possono apparire all'improvviso causando non pochi problemi al giocatore", aveva spiegato il regista in un'intervista del 2018 con IGN. "Come un fan di lunga data di Monster Hunter sa, molti altri giochi si basano su questi paesaggi desertici. E così, avere qualcosa ambientato nel deserto è sempre stata una... grande parte del film, perché è a sua volta una parte importante dell'universo di Monster Hunter. Non solo per Monster Hunter World, ma tutti i giochi che l'hanno preceduto".

