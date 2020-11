Dov'è stato girato Il Ritorno del Re? Alla scoperta del set de Il Signore degli Anelli

Una delle principali critiche mosse a Lo Hobbit fu la mancanza della maestosità presente nelle incredibili location della trilogia de Il Signore degli Anelli, che nella seconda trilogia di Peter Jackson furono molto spesso sostituite da un utilizzo della CGI forse troppo invadente.

Maestosità che, nel caso dei tre film che compongono la trilogia incentrata sull'opera più importante di J.R.R. Tolkien, deve molto alle meravigliose località che ospitarono la troupe capitanata da Peter Jackson per tutto il periodo delle riprese.

Come molti di voi già sapranno, infatti, l'intera trilogia de Il Signore degli Anelli fu girata come un unico, immenso film tra l'ottobre del 1999 al 22 dicembre del 2000 in Nuova Zelanda: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom, Viggo Mortensen e soci furono ospitati da quelle parti per tutto il tempo necessario (motivo che, tra l'altro, si cela dietro il rifiuto di Sean Connery al ruolo di Gandalf, con l'ex-007 spaventato dal troppo tempo lontano da casa).

Gli incredibili paesaggi offerti dalla terra neozelandese furono dunque parte integrante dello straordinario successo dell'opera di Jackson, così come gli straordinari scenari ricreati da un team di scenografi mai così ispirato. Certo, un anno intero in trasferta pesa non poco... Ma il risultato, va detto, valse assolutamente tutti gli sforzi del mondo.