Dov'è stato girato Dune: Parte 2? Si, c'è anche l'Italia: tutte le location del film

Dove è stato girato Dune: Parte 2? Dopo aver visto quali sono gli attori di Dune 2, diamo un'occhiata alle tappe visitate dalla produzione durante le riprese dell'attesissimo secondo capitolo della saga fantascientifica diretta da Denis Villeneuve.

Il nuovo film tratto dal romanzo di Frank Herbert, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 28 febbraio prossimo distribuito da Warner Bros Pictures, è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e anche nella nostra Italia: anzi, il Bel Paese ha ospitato proprio i primi giorni di riprese, iniziati ufficialmente nel luglio 2022, con Villeneuve che scelto la Tomba Brion, complesso funebre a San Vito frazione di Altivole in provincia di Treviso, come una delle location della storia.

Successivamente i lavori sono proseguiti a Budapest in Ungheria, che fu anche la sede principale della produzione del primo capitolo uscito nel 2021, e si sono poi spostati anche ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, i cui panoramici desertici sono stati utilizzati per ricreare il mondo di Arrakis. come per il primo film. Le riprese si sono concluse il 12 dicembre 2022, dopo che alcune porzioni del film - specialmente quelle romantiche tra i protagonisti Paul Atreides e Chani - sono state realizzate in Giordania, durante la cosiddetta 'ora d'oro' che ha richiesto al cast e alla troupe una certa rapidità d'esecuzione avendo a disposizione solo una finestra di un'ora per completare i ciak.

