Dov'è stato girato Aquaman and the Lost Kingdom? Cosa rivela l'ultima foto dal set

Dove si sono svolte le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom, sequel di Aquaman, il film di James Wan? Protagonista è Jason Momoa, che ritorna nei panni di Arthur Curry/Aquaman, uno dei membri della Justice League a cui DC ha dedicato già due lungometraggi. Dopo il successo di Aquaman, ecco in arrivo l'atteso seguito.

Secondo Devon Live, Jason Momoa e Patrick Wilson avrebbero girato nelle acque di Saunton Sands. Le riprese del film si sono svolte su una spiaggia nel North Devon, in Inghilterra.

Testimoni affermano di aver visto Momoa girare quella che sembra essere una scena di combattimento con il suo tridente in acqua.



Secondo l'agenzia di stampa locale, gli attori sono stati visti 'indossare lunghi mantelli e un copricapo simile ad una corona di alghe, e con bastoni in stile tridente sono stati visti combattere nell'acqua insieme a uomini in tuta blu'.

Nella giornata di martedì intorno alle 16.30 una guardia di sicurezza ha affermato che la produzione stava pianificando di continuare le riprese fino all'arrivo della marea.

"Non sono sicuro di quando finiranno le riprese in giornata, è già stata una giornata davvero lunga e la marea ha iniziato a salire". Secondo un altro testimone del luogo le riprese proseguiranno fino al 17 settembre.

E come vi abbiamo raccontato ieri, James Wan ha condiviso uno scatto con Patrick Wilson sulla spiaggia, scherzando sulla somiglianza dell'attore con il personaggio di Tom Hanks in Cast Away. Tanto che lo stesso attore ha commentato scherzosamente:"Non hai bisogno di un pallone da volley quando ti chiami Wilson".



Nei giorni scorsi è stato spiegato perché Jason Momoa indosserà un costume più dark.