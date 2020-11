Dov'è stata girata la saga di Twilight in Italia? Scopriamo i luoghi di Edward e Bella

Forse non tutti lo ricordano (i fan sfegatati della saga sicuramente sì), ma nel corso della loro turbolenta storia d'amore narrata nella saga di Twilight Edward e Bella si concessero anche una puntatina in Italia: ma quali luoghi del nostro Paese ospitarono Robert Pattinson e Kristen Stewart durante le riprese?

I fan ricorderanno sicuramente come parte della storia (quella, per la precisione, raccontata in New Moon) sia ambientata a Volterra, il paese toscano in cui i nostri Edward e Bella si recano per incontrare i Volturi, una delle più potenti e rispettate congreghe di vampiri al mondo, capitanati dall'Aro di Michael Sheen.

Le riprese del film, però, non si svolsero davvero a Volterra: la crew di New Moon preferì infatti girare a qualche chilometro di distanza, vale a dire a Montepulciano. I luoghi che vediamo nel film sono quindi quelli appartenenti alla cittadina di origini etrusche, come il Tempio di San Biagio, il palazzo del Comune e piazza Grande, dove venne allestita per l'occasione la celebre fontana alta circa 7 metri che è possibile ammirare in una delle scene principali del film.

Toscana per Toscana, insomma: la bellezza dei luoghi prestati dall'Italia al film tratto dall'opera di Stephenie Meyer resta in ogni caso indiscutibile. A proposito della saga di Twilight, intanto: ecco qual è il significato in italiano di Breaking Dawn.