C'è un fumetto di Batman degli anni '90 in cui Bruce Wayne è identico a Robert Pattinson

Le coincidenze relative al tragicomico casting di Robert Pattinson come nuovo Cavaliere Oscuro nella saga scritta e diretta da Matt Reeves per l'etichetta DC Films sembrano non finire mai.

Nelle scorse ore, infatti, un fan DC ha scavato (e scovato) negli annali della storia editoriale del personaggio risalendo al 1992: in quell'anno venne pubblicato un fumetto di Batman nel quale Bruce Wayne è letteralmente identico a Pattinson, come potete vedere nel post in calce all'articolo.

L'attore, all'epoca, aveva solo sei anni.

Quali sono le vostre aspettative per il film di Reeves, e soprattutto l'interpretazione di Robert Pattinson? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che qualche giorno fa è iniziata a circolare la voce - non ancora ufficializzata, ma messa in giro da fonti autorevoli - che la Warner Bros. e la DC Films hanno intenzione di creare un Batman-Verse sulla falsa riga dello Spider-Verse della Sony, con la trilogia di Reeves che servirà da trampolino di lancio a personaggi come Catwoman, Batgirl e Nightwing, che saranno tutti inclusi nei tre film principali prima di avere dei propri stand-alone.

Lo stesso Pattinson dovrebbe interpretare il Cavaliere Oscuro per molti anni a venire e non solo nella trilogia principale, sia che Reeves accetti di assumere il controllo di questo fantomatico Batman-Verse, sia che il progetto venga affidato a qualche altro autore.

Aspettiamo conferme ufficiali, che secondo le fonti dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, dato che le riprese del film inizieranno entro la fine del 2019 (al massimo a gennaio 2020). L'uscita di The Batman, lo ricordiamo, è fissata al 25 giugno 2021.