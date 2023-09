C'è un altro film in uscita nel 2023 che può sperare di superare il box office di Barbie?

Ora che Barbie ha superato Super Mario Bros al box office globale ed è diventato il film con il maggior incasso del 2023: tra i film in uscita entro la fine dell'anno, c'è qualcuno in grado di battere il blockbuster di Margot Robbie?

Molto probabilmente no: o meglio certo, i film potenzialmente in grado di incassare tantissimo e tenere alti i ritmi del box office non mancheranno, ma sperare di superare gli 1,36 miliardi di dollari conquistati da Barbie sarebbe pura utopia. Ciò non vuol dire, comunque, che la classifica dei migliori incassi del 2023 è destinata a rimanere invariata.

Il primo titolo a venire in mente da questo punto di vista è certamente The Marvels, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Brie Larson: il film sarà un crossover con vedrà protagonista la prima squadra di supereroi tutta al femminile della Marvel, e curiosamente sarà anche un sequel di Captain Marvel, il film che prima di Barbie deteneva il record per il maggior incasso mondiale diretto (co-diretto, per la precisione) da una regista donna. Nel 2019, Captain Marvel era stato in grado di incassare oltre un miliardo di dollari al box office, e sarà interessante vedere se The Marvels riuscirà a replicare quell'impresa: dalla pandemia, l'unico film MCU in grado di superare il miliardo è stato Spider-Man: No Way Home, un altro crossover (la cui campagna marketing però non puntò mai sul crossover) che arrivò a sfiorare il traguardo dei 2 miliardi di dollari.

Un altro film di supereroi sequel di un film di supereroi in grado di conquistare un miliardo di dollari al box office globale è Aquaman & The Lost Kingdom, previsto per il 20 dicembre prossimo: il primo film della saga di James Wan con Jason Momoa e Amber Heard aveva sorpreso tutti nel 2018 quando tagliò il traguardo del miliardo al botteghino, ma è improbabile che il sequel riuscirà a replicare quell'impresa considerando i grossi fallimenti ottenuti da DC con tutti i film DCEU usciti dopo l'annuncio del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran - senza contare che, a poco più di tre mesi dall'uscita al cinema, Aquaman & The Lost Kingdom non ha ancora un trailer e finora la campagna marketing è stata inquietantemente assente.

Infine, spazio a due prequel. Anche Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente e Wonka potrebbero dire la loro al box office e soffiare qualche posizione nella top 10 degli incassi del 2023, anche se difficilmente i due titoli riusciranno a spingersi oltre il miliardo: gli analisti ad esempio sottolineano che La ballata dell'usignolo e del serpente, essendo un film prequel che non includerà nessuno dei attori dei film precedenti, dovrà conquistarsi la fiducia del pubblico generalista, e considerando che il film di maggior successo della saga - Hunger Games: La Ragazza di Fuoco - aveva incassato un totale di 865 milioni di dollari al botteghino, La ballata dell'usignolo e del serpente dovrà ritenersi soddisfatto se riuscirà ad avvicinarsi a quella cifra.