E' fatta per il remake di Train to Busan alla New Line, produce James Wan

E' fatta: la New Line ha battuto Universal Pictures, Paramount Pictures, Lionsgate Films e Screen Gems aggiudicandosi i diritti per il remake di Train to Busan, zombie movie diretto da Yeon Sang-ho che nel 2016 ha raccolto un ottimo successo di pubblico e critica.

Il film sarà prodotto da James Wan tramite il suo banner Atomic Monster, insieme a Gary Dauberman, suo collaboratore nei film su Annabelle e nella nuova serie Swamp Thing, che metterà mano anche alla sceneggiature del film. Tra i produttori anche la compagnia francese Gaumont.

Nel film originale, un virus letale non identificato si diffonde velocemente nel paese: il governo coreano è costretto a dichiarare la legge marziale. Le persone che si trovano su un treno per Busan, città che è riuscita ad arginare l'epidemia con successo, devono lottare per la propria sopravvivenza. Da Seoul a Busan sono 453 km e l'unico modo per rimanere vivi è salire sul treno.

Non molto tempo fa è stato annunciato un sequel di Train to Busan, che sarebbe in lavorazione con il titolo provvisorio di Peninsula. La pellicola si focalizzerà sull’intera penisola coreana. Il regista Yeon pensa di iniziare la produzione durante la prima metà del prossimo anno.

James Wan è attualmente impegnato nella post-produzione di Aquaman, film del DC Extended Universe atteso per fine dicembre, mentre Daubermann sta lavorando al sequel del fortunato IT, altro film horror della New Line.