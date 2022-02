C'è un nuovo Falcon dopo Anthony Mackie: pronto per un brillante futuro nell'MCU?

Arrivata come secondo show MCU del 2021 e non accolta al suo massimo, The Falcon and The Winter Soldier ha comunque regalato del sano intrattenimento, ma soprattutto ha preparato il terreno per due importantissimi passaggi di mantello. Anthony Mackie è diventato Captain America, lasciando a Danny Ramirez il posto di Falcon.

Dalla fine della Saga dell’Infinito e dall’inizio della Fase 4, è stato tutto un ricircolo di volti vecchi e nuovi per il Marvel Cinematic Universe, sia su grande che su piccolo schermo. Gli attori che vi hanno preso parte in passato e quelli che hanno messo a segno da poco il loro debutto, sanno che davanti a loro un radioso futuro li attende, sempre ammesso che sappiano costruirsi (o ricostruirsi) un buono zoccolo di fanbase. I due casi agli antipodi, per esempio, sono quelli di Jonah Jameson e Carol Danvers. La prima è stata oggetto di numerose critiche nelle ultime settimane, tanto da far suonare imprudente la sicurezza di Brie Larson sulla centralità di Captain Marvel nel prossimo futuro. Dall’altro invece, ha fatto esultare di gioia l’annuncio di JK Simmons secondo cui dovrebbe tornare una presenza fissa nel MCU.

Ma in entrambi i casi stiamo parlando di volti già noti nell’universo dei cinecomic, anche se almeno uno dei due potrebbe tranquillamente farsi soffiare la notorietà dagli ultimi novellini introdotti nel corso del 2021. Fra i tanti, spicca Danny Ramirez. Attore latino di origini colombiane e messicane, ha messo a segno il suo debutto su piccolo schermo solo nel 2016 e su grande due anni dopo. Non sono molte le produzioni note che si possano annoverare, ma fra tutte (soprattutto se parliamo di cinecomic) spicca The Gifted, serie Fox ambientata in un universo alternativo degli X-Men nel quale i mutanti sono scomparsi. È apparso anche in un episodio di Orange Is The New Black, mentre il ruolo più noto su grande schermo lo rivestirà a breve in Top Gun: Maverick.

Strana coincidenza quindi, il fatto che proprio l’anno scorso abbia rivestito un secondo ruolo come pilota dell’aviazione americana. Stiamo parlando di Joaquin Torres, apparso nel primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier più o meno nello stesso periodo dell’anno in cui vedremo l’ormai attesissimo Moon Knight, sul quale abbiamo voluto fare un recapitolo nell’articolo linkato per arrivare preparati all’uscita. Torres è solo un militare, ma come Sam Wilson prima di lui abbandonerà questo ruolo in favore del mantello alato di un nuovo eroe. Alla fine della stagione infatti, Sam accetta il suo ruolo di secondo Captain America, lasciando l’alter ego di Falcon a Torres.

L’attore ha parlato con entusiasmo del suo personaggio, lodando la scelta di includere sempre più attori latini nelle produzioni – come un altro personaggio che diventerà centrale nel MCU, tagliato in No Way Home e co-protagonista del prossimo Doctor Strange – e preannunciando implicitamente un futuro radioso per il personaggio, che quasi sicuramente potremmo vedere nel prossimo capitolo di Captain America: “Ovviamente non posso dire nulla, ma sono sinceramente eccitato per la direzione in cui tutta Hollywood sta andando, per la quantità di rappresentazione su schermo di personaggi latini. Con Joaquin, sono davvero entusiasta di chi persona diventerà e di come si comporterà. E questo è tutto quello che dirò, perché altro non posso! Sapete che non posso!”. A voi piace il passaggio di testimone? Ditecelo nei commenti!