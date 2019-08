C'è un errore di continuity legato ad Ant-Man in Avengers: Endgame

In Avengers: Endgame e nella sua complessa sorta di recton del Marvel Cinematic Universe ci sono state molte parti in gioco, tutte volte a lasciar scorrere il meglio possibile il film del fratelli Russo tra viaggi nel tempo e continuity dei personaggi, ma a quanto pare ci sono stati degli errori.

Non tutto è andato come previsto, infatti, soprattutto a causa dell'immensa portata del cinecomic Marvel. Ad esempio, con Ant-Man è stato notato un grosso errore di continuity che però è saltato all'occhio soltanto a pochi appassionati. Quando Endgame è ormai a 2 ore e 22 minuti, Scott dice a Cap che avrà bisogno di una decina di minuti per sistemare il cablaggio del portale all'interno del furgone. Il fatto è che, appena un minuto dopo, a 2 ore e 23 minuti, si vede sullo sfondo Ant-Man afferrare un leviatano dei Chitauri e gettarlo all'interno di uno dei portali creati da Doctor Strange e stregoni, il che è abbastanza strano.



Certo, potrebbe essere sceso dal furgone in un momento di pericolo, lasciando il lavoro a Wasp, per poi tornare, oppure si tratta molto più semplicemente di un errore di montaggio lasciato in buona fede, volto alla fluidità del film senza dedicare inutile tempo a mostrare il lavoro di Scott e Wasp nel furgone.



Avengers: Endgame uscirà in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 12 settembre.