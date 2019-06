C'è un easter-egg di Howard the Duck in Spider-Man: Homecoming, ma nessuno lo ha trovato

Nel corso di un'intervista promozionale per Spider-Man: Far From Home, il regista del film Jon Watts ha svelato che nel precedente capitolo della saga, Spider-Man: Homecoming, ha inserito un easter-egg dedicato a Howard the Duck che però nessuno ha ancora individuato.

Quando gli è stato chiesto se effettivamente in Homecoming fosse rimasto ancora qualche sorpresa da scoprire, Watts si è fatto una grassa risata e poi ha rivelato:

"In realtà si, anzi: è così ben nascosto che non credo che qualcuno riuscirà mai a trovarlo. E' un riferimento ad Howard the Duck. È un piccolissimo easter-egg nascosto nell'erba alta."

La rivelazione ha scioccato perfino Jake Gyllenhaal, che come sappiamo in Far From Home interpreterà Mysterio e che di conseguenza si trovava al fianco di Watts durante l'intervista. Non è chiaro se altri membri del cast della saga siano a conoscenza dell'easter-egg (probabilmente Tom Holland no, dato che a quest'ora lo avrebbe già rivelato).

Per un rapido riepilogo, Spider-Man: Homecoming è uscito il 7 luglio 2017; e non è che si sia trattato di una pubblicazione da mercato indie, visto che il film ha incassato $880,2 milioni nella sua corsa teatrale mondiale. Eppure, in qualche modo, nessuno ha ancora individuato la citazione che rende omaggio a Howard The Duck.

Ci riproverete questa sera con la vostra copia Blu-ray del film? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

