C'è un drago nel nuovo trailer ufficiale di Dolittle, il film con Robert Downey Jr.

Universal Pictures ha pubblicato a sorpresa un nuovo trailer ufficiale di Dolittle, il film che vedrà protagonista Robert Downey Jr. dopo il recente addio al ruolo di Iron Man in un'avventura dalle forti tinte fantasy.

Come potete vedere in alto, nonostante sia pressoché identico al trailer di Dolittle diffuso lo scorso ottobre, il filmato si conclude con un'incandescente novità: a conferma della marcata differenza con la versione "urbana" di Eddie Murphy, il nuovo Dottor Dolittle dovrà vedersela anche con un enorme drago sputa-fuoco.

In questo nuovo adattamento cinematografico del personaggio letterario creato da Hugh Lofting, diretto per il grande schermo da Stephen Gaghan, Dolittle è l'unico in grado di parlare con gli animali, capirli e aiutarli, e per questo si imbarcherà in una missione che lo porterà a girare mezzo mondo in compagnia di alcuni fedelissimi amici, ovvero un'Oca, un Cane, un Orso Polare, un Gorilla, un Pappagallo, uno Struzzo.

Nello stellare cast vocale del film troveremo Rami Malek, Tom Holland, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Octavia Spencer, Selena Gomez e John Cena. Antonio Banderas e Michael Sheen affiancheranno invece l'ex interprete di Iron Man in ruoli live-action.

Dolittle debutterà nelle sale italiane il 30 gennaio 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale sul ruolo di Robert Downey Jr. in Dolittle.