C'è ancora domani: dove vedere in tv e in streaming il film di Paola Cortellesi

C'è ancora domani è tornato al cinema in occasione della Festa della Donna 2024, ma molto presto il fenomeno box office di Paola Cortellesi debutterà in tv e in streaming in Italia.

Nello specifico, C'è ancora domani arriverà in prima TV su Sky Cinema a Pasqua: il film sarà in onda domenica 31 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, e sarà anche disponibile on demand, anche in qualità 4K.

C'è ancora domani di Paola Cortellesi è un film entrato direttamente nella storia del cinema italiano, diventando a sorpresa uno straordinario successo di pubblico a partire dagli incassi incredibili al botteghino: ad oggi - dopo gli ultimi dati dal box office italiano appena pubblicati - il film ha portato a casa oltre 36 milioni di euro, e si trova al nono posto posto della top ten box office Italia di tutti i tempi, addirittura nella top5 se includiamo in questa classifica solo le produzioni nazionali.

La sua cavalcata è iniziata alla Festa del cinema di Roma 2023, quando dopo essere stato presentato in concorso ha ottenuto la Menzione speciale per la miglior opera prima, il Premio speciale della giuria e il Premio del pubblico. È stato inoltre premiato come Film dell’anno ai Nastri d’argento 2024.

