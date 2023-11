C'è Ancora Domani, Valerio Mastandrea temeva di rendere simpatico il marito violento

Ci sono ruoli che viaggiano sul filo del rasoio, per i quali basta davvero poco perché un personaggio che dovrebbe generare ribrezzo diventi invece un personaggio con il quale il pubblico riesca addirittura a empatizzare: è il caso dell'Ivano di C'è Ancora Domani, che infatti ha spaventato non poco Valerio Mastandrea.

Anche un attore esperto come l'interprete dell'Armadillo in Questo Mondo non mi Renderà Cattivo ha infatti accusato qualche titubanza quando si è visto proporre il ruolo del marito violento della protagonista Delia da Paola Cortellesi: "A me [Paola] ha telefonato e mi ha chiesto se volevo leggere il film. L’ho letto e lei mi ha chiesto: 'Secondo te ce la fai a fare questo ruolo?'. Io ho risposto: 'Secondo me no. Però parliamone'. Ne abbiamo parlato, ci abbiamo lavorato. Lei voleva che lo facessi io, ma era consapevole dei rischi di caratteristiche caratteriali che mi porto appresso" sono state le parole dell'attore a Repubblica.

Mastandrea ha proseguito: "Il copione si prestava a delle trappole di cose da ridere enormi. Questo personaggio non l’ho fatto a briglia sciolta ma con la museruola pronta perché dovevamo stare molto attenti, sempre a cercare di calibrare tutto. Ma anche a me ha lusingato il fatto che mi volesse accanto a sé nella sua opera prima. È come se inviti le persone a care a vedere quello di cui sei fatto". E voi, avete già visto il film con cui Paola Cortellesi sta sbancando al box-office italiano? Fatecelo sapere nei commenti!