C'è ancora domani in tv a Pasqua 2024: dove vedere il film di Paola Cortellesi

C'è ancora domani, il film più visto al cinema in Italia nel 2023 con oltre 5,3 milioni di spettatori, arriva in prima TV domenica 31 marzo, in occasione della giornata di Pasqua 2024.

C'è ancora domani sarà su Sky Cinema domenica 31 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, alle 21:45 anche su Sky Cinema Due, in streaming sulla piattaforma NOW e anche disponibile on demand. Da segnalare, inoltre, che C'è ancora domani sarà disponibile anche su Netflix, sempre a partire da domenica 31 marzo: tra qualche giorno, insomma, ci sarà letteralmente l'imbarazzo della scelta per recuperare o rivedere il film di e con Paola Cortellesi.

Presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2023, dove ha ottenuto la Menzione speciale per la miglior opera prima, il Premio speciale della giuria e il Premio del pubblico, C'è ancora domani è stato premiato come Film dell’anno ai Nastri d’argento 2024, e soprattutto è entrato direttamente nella storia del cinema italiano grazie uno straordinario successo di pubblico, con un incasso di oltre 36 milioni di euro, 9° posto della top ten box office Italia di tutti i tempi e 5° tra le produzioni nazionali.

Nel cast, oltre a Paola Cortellesi, anche Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Giorgio Colangeli, Emanuela Fanelli e Vinicio Marchioni. Per altri contenuti scoprite qual è la trama di C'è ancora domani.

