C'è ancora domani torna al cinema per la Festa della Donna: supererà Il re leone?

Dopo il sold out collezionato in Francia, segnaliamo che C'è ancora domani di Paola Cortellesi tornerà oggi 8 marzo nelle sale cinematografiche italiane in occasione della celebrazione della Festa delle Donne.

Lo farà nelle sale del circuito The Space Cinema (potete consultare l'elenco completo dei cinema sul sito di The Space) e con un prezzo speciale di 4,90 euro a biglietto: una mossa che potrebbe spingere il film di Paola Cortellesi, uscito lo scorso 26 ottobre e diventato il maggior successo del 2023 in Italia riuscendo addirittura nell'impresa di superare il blockbuster Barbie, a migliorare il proprio record di incassi e sopravanzare Il re leone del 2019, fermo a 37,5 milioni di euro. Una vera missione impossibile, considerato che C'è ancora domani si trova attualmente a quota 36,4 milioni, ma chissà che la Festa della Donna non possa spingere ulteriormente gli incassi del film.

Esordio alla regia di Paola Cortellesi, C'è ancora domani racconta la storia di Delia, moglie di Ivano e madre di tre figli: nella Roma della seconda metà degli Anni Quaranta, il marito (Ivano Mastandrea) è il padrone della famiglia, quello che tra un maltrattamento e l'altro lavora per portare i soldi a casa, mentre la figlia potrebbe essere sul punto di lasciare il nido familiare grazie ad un pretendente che la vorrebbe sposare.

Per altri contenuti, consultate la classifica dei migliori incassi nella storia del box office italiano, un elenco che vede C'è ancora domani alla nona posizione.