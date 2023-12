C'è ancora domani supera Oppenheimer: solo Barbie ha fatto meglio in Italia nel 2023

Continua spedita l'inarrestabile corsa al box office di Paola Cortellesi: dopo aver superato il totale di Spider-Man: No Way Home nei giorni scorsi e aver lasciato solo le briciole alle nuove uscite come Diabolik: Chi Sei?, C'è ancora domani è pronto a superare anche Oppenheimer.

Nel corso della giornata di ieri 4 dicembre, infatti, C'è ancora domani ha incassato altri 197mila euro (-42% rispetto al giorno precedente domenica 3 dicembre), aumentando il suo totale a 27,4 milioni di euro: ciò significa che C'è ancora domani supererà Oppenheimer oggi pomeriggio o al più tardi domani, dato che il kolossal scritto e diretto da Christopher Nolan, il terzo film con l'incasso più alto dell'anno a livello mondiale dietro solo a Barbie e a Super Mario Bros con oltre 950 milioni di dollari, in Italia si è fermato a quota 27,9 milioni di euro, che valgono la posizione numero 21 nella classifica dei migliori incassi nella storia del box office italiano.

Una volta superato Oppenheimer, C'è ancora domani diventerà il terzo miglior incasso in Italia dal 2021, dietro soltanto a Barbie di Greta Gerwig (32 milioni di euro, al numero nove della classifica all-time italiana) e ad Avatar: La via dell'acqua (44,7 milioni di euro, al numero sei della classifica all-time italiana). Tutti questi film, neanche a dirlo, sono stati premiati con il Biglietto d'oro 2023.

Da segnalare che in seconda posizione continua a convincere il risultato di Napoleon, che con altri 105mila euro incassati ieri è salito a quota 5,6 milioni di euro, superando il totale di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, arrivato a 5,1 milioni.