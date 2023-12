C'è ancora domani supera La vita è bella: il film è nella top10 del box office italiano

Il sorpasso di C'è ancora domani su La vita è bella era nell'aria, ma adesso è ufficiale: durante la Vigilia di Natale, infatti, il film di Paola Cortellesi ha superato ufficialmente quello di Roberto Benigni, entrando così nella top10 all-time del box office italiano.

In una giornata, quella del 24 dicembre 2024, che ha visto ancora una volta in testa Wonka, il nuovo film di Paul King con protagonista Timothée Chalamet nei panni del creatore della famosa Fabbrica di Cioccolato, e C'è ancora domani per la seconda volta fuori dalla top5 giornaliera preceduto da Wish, Aquaman e Il regno perduto, Santocielo e Ferrari, il film di Paola Cortellesi è riuscito comunque ad effettuare il tanto atteso sorpasso, grazie ad un fine settimana da 384.924 euro totali: l'incasso è ora a quota di 31,3 milioni di euro, superiore ai 31,2 milioni de La vita è bella, superato per la seconda volta in pochi mesi in questo 2023 dopo il successo estivo di Barbie.

Forse C'è ancora domani non riuscirà a superare Barbie, ancora un po' lontano a 32,1 milioni di euro, ma per il film di Paola Cortellesi niente sembra essere impossibile dunque bisognerà solo aspettare per sapere come andrà a finire la sfida. Nel frattempo, ecco come cambia la top15 dei migliori incassi all-time al box office italiano: