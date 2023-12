C'è ancora domani supera Barbie: è il film più visto del 2023 in Italia

Dopo aver superato La vita è bella qualche giorno fa, C'è ancora domani è riuscito nell'impressa di sorpassare anche Barbie, diventando così il film più visto in Italia nel corso del 2023.

Grazie agli incassi ottenuti nel corso della giornata di ieri 28 dicembre, infatti, C’è ancora domani ha varcato la soglia dei 32,23 milioni di euro con un incasso di altri 190mila euro, una cifra che ha permesso al titolo diretto e interpretato da Paola Cortellesi di sopravanzare il colosso Barbie, che quest'estate invece era arrivato a quota 32,12 milioni di euro. Ora C'è ancora domani è il primo film dell’anno in Italia sia per presenze che per incasso, un autentico trionfo che vale anche la posizione numero 9 nella classifica dei maggiori incassi di tutti i tempi in Italia.

Il film si trova attualmente in quinta posizione nella classifica giornaliera, dietro le nuove uscite Wonka, Wish, Aquaman 2 e Santocielo, ma in totale C'è ancora domani guarda a Il re leone e Che bella giornata, rispettivamente ottavo e settimo nella classifica all-time del box office italiano con 37 milioni e 43 milioni (entrambi irraggiungibili molto probabilmente): il film di Paola Cortellesi è il miglior risultato degli ultimi anni per un titolo italiano, con solo Avatar: La via dell'acqua ad aver fatto meglio con 44 milioni e Tolo Tolo con 46 milioni, rispettivamente al sesto e al quinto posto all-time.

Congratulazioni a C'è ancora domani, Paola Cortellesi e a tutto il team dietro alla pellicola, nuova regina del box office italiano.