C'è ancora domani supera Avengers: Endgame e si avvicina alla top10 box office all-time

Dopo i grandi incassi della Festa dell'Immacolata, il popolare film C'è ancora domani di Paola Cortellesi ha iniziato a rallentare e nel corso di sabato 16 dicembre è addirittura uscito dal podio, ma il suo pubblico continua a sostenerlo al box office.

Al terzo giorno di programmazione, infatti, Wonka con Timothée Chalamet continua a fare bene al botteghino e in Italia ha già superato i 2 milioni, mantenendosi in prima posizione: il film diretto dal regista di Paddington Paul King ha incassato solo nella giornata di ieri 1,1 milioni di euro, con una media di 2318 e salendo dunque ad un totale di 2,1 milioni. Come detto C'è ancora domani è scivolato fuori dal podio, dato che la top3 è chiusa da Santocielo con Ficarra e Picone, che con 454mila euro e un totale di 783mila euro occupa il secondo posto, e da Ferrari di Michael Mann, che ieri ha raccolto altri 303mila euro per un totale di 707mila euro.

C’è ancora domani scende in quarta posizione con altri 188mila euro, ma chiaramente il film di e con Paola Cortellesi sta giocando un altro tipo di partita: il totale infatti ora è di 30,38 milioni di euro, ciò vuol dire che C'è ancora domani ha superato Avengers: Endgame a quota 30,2 milioni di euro e che nel corso della giornata di oggi supererà anche Alice in Wonderland, che attende a 30,39 milioni di euro. Una volta effettuato il sorpasso, C'è ancora domani diventerà l'11esimo miglior incasso di sempre al box office italiano.

Qui potete trovare la top10 all-time dei migliori incassi italiani: dove si fermerà C'è ancora domani?