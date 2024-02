C'è ancora domani sold out in Francia: Paola Cortellesi trionfa fuori dall'Italia

Dopo il rumor sull'interessamento di Lady Gaga a C'è ancora Domani di Paola Cortellesi, arriva un'ulteriore conferma del successo della pellicola italiana, esordio alla regia dell'attrice.

Se C'è ancora Domani è il film più visto in Italia nel 2023, la risposta in Francia non è stata di minor impatto. Durante la prima proiezione del film, tenutasi in anteprima presso il cinema Publicis di Parigi, infatti è stato registrato il tutto esaurito ma non solo: pare che i presenti abbiano regalato al film di Paola Cortellesi anche un lungo applauso!

Ufficialmente C'è ancora Domani uscirà in Francia il 13 marzo con il titolo "Il reste encore demain": considerata l'accoglienza calorosa durante l'anteprima ci sono buone possibilità che la storia di Delia conquisti, pian piano, il resto del mondo. Al momento, il film di Paola Cortellesi è stato distribuito solo in Francia da Universal Pictures ma qualora si registrassero numeri vicini a quelli del box office italiano, potrebbero esserci buone possibilità che C'è ancora Domani faccia il giro dei cinema europei. Tuttavia, qualora le voci venissero confermate, c'è sempre l'opzione del sogno americano rappresentata dal possibile remake hollywoodiano di Lady Gaga che potrebbe portare la denuncia contro la cultura patriarcale di Paola Cortellesi persino sui grandi schermi americani!