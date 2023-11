C'è ancora domani, Paola Cortellesi può superare Barbie e Super Mario al box office?

C'è ancora domani ha battuto The Marvels al box office italiano, ma il grande successo del film d'esordio di Paola Cortellesi potrebbe addirittura superare i blockbuster del 2023 Barbie e Super Mario Bros?

La risposta è...si e no: come di certo saprete se seguite con costanza i nostri aggiornamenti sul box office italiano e internazionale, Barbie di Greta Gerwig è entrato nella top10 dei maggiori incassi all-time nel nostro mercato dopo aver superato La vita è bella di Roberto Benigni con un incasso complessivo di 32,1 milioni di euro, una cifra che pare irraggiungibile per C'è ancora domani dato che il film di Paola Cortellesi è arrivato, dopo quasi un mese di programmazione, è arrivato a 14 milioni di euro complessivi.

Tuttavia, considerato quanto ancora sta andando il film nelle sale italiane - in questi giorni ha resistito anche all'esordio de La ballata dell'usignolo e del serpente, il prequel di Hunger Games, che dovuto accontentarsi di un debutto al secondo posto in classifica - C'è ancora domani potrebbe superare Super Mario Bros, che è attualmente l'ultimo film della top50 dei migliori incassi di tutti i tempi in Italia: il film d'animazione, che nel 2023 è ancora il secondo miglior incasso a livello mondiale, in Italia si è infatti fermato a 'soli' 20,4 milioni di euro, una cifra molto più alla portata di C'è ancora domani rispetto al record di Barbie.

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, ecco cosa ha detto Valerio Mastandrea sul suo personaggio di C'è ancora domani.