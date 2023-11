C'è ancora domani, Paola Cortellesi batte Napoleon: supererà Spider-Man: No Way Home?

Il testa a testa tra C'è ancora domani e Napoleon al box office continua anche dopo il weekend, con il film diretto da Paola Cortellesi che torna in testa dopo la 'presa di potere' del film di Ridley Scott nei suoi primi giorni di programmazione.

C’è ancora domani ha infatti superato la soglia dei 24 milioni, andando ad occupare la posizione numero 32 nella classifica dei migliori incassi nella storia del box office italiano: davanti a sé, il film di Paola Cortellesi adesso ha Natale a Rio e Spider-Man: No Way Home, col film Marvel Studios co-prodotto con Sony Pictures fermo a 24,9 milioni, una cifra alla portata dei ritmi incontrastati del film distribuito da Vision Distribution: da segnalare che già così si tratta del quinto miglior incasso in Italia dal 2021, dietro Oppenheimer (terzo), Barbie (secondo) e Avatar: La via dell'acqua (primo e irraggiungibile con i suoi 44 milioni di euro incassati in Italia).

In seconda posizione, Napoleon ha raccolto altri 238.797 euro, con una media di 649, e ha superato i 3 milioni di euro, con un totale arrivato a 3,1 milioni. Il terzo posto è occupato da Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, che negli Stati Uniti è tornato primo durante il weekend del Ringraziamento e che in Italia è arrivato ad un totale di 4,1 milioni di euro dopo gli incassi da 78mila euro di ieri lunedì 27 novembre. Chiudono la top5 Cento domeniche, con 38mila euro, una media di 136 e un totale di 589mila euro, e la nuova uscita Picasso: Un ribelle a Parigi - Storia di una vita e di un museo, che ha aperto con 20.611 euro e una media di 114.

