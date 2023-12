C'è ancora domani, Paola Cortellesi o Alessandro Siani? Le star più cercate in Italia

Quali sono le star più cercate in Italia? Mentre C'è ancora domani si sta avvicinando alla top10 all time del box office, scopriamo chi la spunta tra Paola Cortellesi e Alessandro Siani nel cuore (e nelle ricerche web) degli italiani.

Per il mondo del web questo potrebbe essere il Natale di Alessandro Siani, dato che secondo i dati analizzati da Taboola, piattaforma leader mondiale nell’offerta di raccomandazioni per l’open web, l’attore e regista napoletano è il talent più letto negli ultimi 90 giorni relativamente ai film che saranno protagonisti delle feste. Il nome del protagonista di Succede solo nelle migliori famiglie, il nuovo film in uscita l'1 gennaio, è stato cercato 177.000 volte, quasi l’80% di volte in più di Pio & Amedeo (protagonisti di Come può uno scoglio, al cinema dal 28 dicembre, che sono stati letti 99.000 volte) e di Adagio di Stefano Sollima (che ha un risultato aggregato tra nome film, regista e cast di 90.000 visualizzazioni) e 2.8 volte in più di Ficarra e Picone (che totalizzano 64.000 visualizzazioni tra loro e il nome del loro film Santocielo uscito in sala da qualche giorno) e del duo Fabio De Luigi e Stefano Accorsi (che sono stati letti un totale di 65.000 volte e sono in uscita il 1 gennaio con 50 km all’ora), mentre Diego Abatantuono nel cast di Improvvisamente a Natale mi sposo ha registrato 45.000 visualizzazioni.

Tuttavia, Paola Cortellesi gioca un campionato a parte: la regista e protagonista di C'è ancora domani è stata visualizzata ben 1.1 milioni di volte, col titolo del film cercato 118.000 volte, ma la run nelle sale volge al termine e negli ultimi giorni ha iniziato a cedere le posizioni alle nuove uscite come Wonka, mantenendo gli occhi sugli storici traguardi de La vita è bella e Barbie.

Sul versante internazionale grande aspettativa per Ferrari di Michael Mann (già nelle sale da settimana scorsa) che grazie a un cast stellare totalizza 114.000 visualizzazioni, ma grande attesa anche per il nuovo capitolo Aquaman e il Regno Perduto il cui titolo è stato letto 63.000 volte (90.000 contando anche il nome di Jason Momoa), seguito da Wish della Disney letto 59.000 volte, e Wonka (visualizzato 29.000 volte ma numero che sale a 71.000 se considerato anche Timothée Chalamet).