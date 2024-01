C'è ancora domani, Lady Gaga farà il remake americano? Il rumor che sta facendo impazzire

Nelle ultime ore circolano voci da Hollywood che raccontano di Lady Gaga fortemente interessata a realizzare una versione a stelle e strisce di C'è ancora domani, opera prima da regista di Paola Cortellesi che ha ottenuto un successo incredibile negli ultimi mesi al cinema, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.

Sempre molto attenta e interessata alle vicende nostrane, anche in virtù di un affetto mai nascosto per le proprie origini italiane, Lady Gaga potrebbe essere interessata a realizzare un remake americano del film di Cortellesi?



Al momento si tratta soltanto di rumor, che sostengono il presunto interessamento del suo entourage all'acquisizione dei diritti del film italiano. Nel frattempo sui social è diventata virale una foto di Lady Gaga.

La popstar sarebbe rimasta colpita dalla modalità con la quale Cortellesi ha raccontato il patriarcato e il maschilismo nella società italiana del Secondo Dopoguerra, contribuendo a far riflettere il pubblico odierno sul proprio passato e anche sul presente.

Nel cast del lungometraggio C'è ancora domani, che racconta la dura quotidianità di Delia, interpretata proprio da Cortellesi, anche Valerio Mastandrea nel ruolo del marito della protagonista Ivano, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni e Francesco Centorame.



Non perdetevi la nostra recensione di C'è ancora domani, in attesa di saperne di più sul presunto progetto di remake made in USA.