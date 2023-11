C'è ancora domani, quanto ha incassato ad oggi il successo di Paola Cortellesi?

Quanto ha incassato ad oggi C'è ancora domani di Paola Cortellesi? Il primo film da regista dell'amata attrice italiana è diventato il nuovo fenomeno del box office italiano, guardiamo insieme nel dettaglio tutti i numeri registrati in queste settimane.

Dal giorno d'uscita ad oggi 29 novembre, quindi includendo gli incassi della giornata di ieri martedì 28 novembre, C'è ancora domani ha dominato il box office senza perdere mai la prima posizione nella classifica giornaliera dei migliori incassi del box office italiano, a parte una piccola finestra temporale concessa a Napoleon di Ridley Scott in occasione del debutto nelle nostre sale del kolossal sull'imperatore francese. Nel giro di poco, però, C'è ancora domani è tornato nuovamente in testa, dimostrando un ritmo infallibile e instancabile che, ad esempio, nella giornata di ieri martedì 28 novembre ha permesso al film di portare a casa altri 418mila euro, un -21% rispetto al giorno precedente che porta il totale a 24,6 milioni di euro.

Questo risultato porta C'è ancora domani vicino al totale di Spider-Man: No Way Home, il cinecomix Marvel Studios co-prodotto con Sony Pictures con protagonista Tom Holland che nel nostro mercato nel 2021 arrivò a quota 24,9 milioni: qualora C'è ancora domani dovesse riuscire a superarla, il film di Paola Cortellesi andrebbe ad occupare la posizione numero 30 della classifica all-time del box office italiano, registrando anche il miglior risultato per un film nostrano da Tolo Tolo di Checco Zalone (46 milioni, posizione numero 5) nonché il quinto miglior in Italia dal 2021, dietro solo a No Way Home, Oppenheimer (27 milioni, posizione numero 20), Barbie (32 milioni, posizione numero 9) e Avatar: La via dell'acqua (44 milioni, posizione numero 6).

Per altri contenuti scoprite perché Paola Cortellesi non sarà candidata ai David di Donatello 2024 nella categoria miglior regista dell'anno.