C'è ancora domani continua a stabilire record, anche ora che è uscito in tv e streaming

C'è ancora domani è uscito in tv e in streaming nel giorno di Pasqua domenica 31 marzo, e ha già iniziato a stabilire nuovi record dopo la storica run al box office italiano.

Secondo i dati di Sky, infatti, il film dei record al botteghino ne segna ora un altro anche in tv: C'è ancora domani ha totalizzato un eccellente 714 mila spettatori medi con oltre 1,3 milioni di contatti complessivi: è il miglior film di Pasqua dal 2015 e il miglior esordio su Sky da Natale 2021 (curiosamente, anche in quell’occasione si trattava di un film che vedeva protagonista Paola Cortellesi, ovvero Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, a dimostrazione di quanto l'attrice e regista sia molto amata dal pubblico italiano).

C'è ancora domani è un film entrato direttamente nella storia del cinema italiano grazie ad uno straordinario successo di pubblico al botteghino, con un incasso di oltre 36 milioni di euro: dalla sua uscita, il film è salito al nono posto della top ten box office Italia di tutti i tempi e al quinto posto in quella delle produzioni nazionali. Il film, scritto diretto e interpretato da Paola Cortellesi, include nel cast anche Valerio Mastandrea e Romana Maggiora Vergano.

