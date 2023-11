C'è ancora domani bocciato dal ministero: 'Niente fondi, un film senza qualità'

Trionfante al box office ma bocciato dal ministero: è la vicenda che vede protagonista il film record d'incassi C'è ancora domani, debutto alla regia di Paola Cortellesi. Durante i 118 minuti in bianco e nero della pellicola, Cortellesi è protagonista di un passato che forse non ci siamo lasciati del tutto alle spalle.

C'è ancora domani, elogiato dal premier Giorgia Meloni, però non ha convinto il ministero della Cultura (con a capo, all'epoca, Dario Franceschini) che ha negato la richiesta di fondi da parte della produzione. Ma andiamo con ordine: il film, scritto e diretto da Paola Cortellesi, rientrava in una speciale sottocategoria di film ad altissimo budget ( superiori a 5 milioni di euro). Ad aggiudicarsi esigui fondi sarebbe stati, sulle pellicole in gara, solo 3 film che, dal 6 ottobre 2022, hanno il titolo di Rapito di Marco Bellocchio, Comandante di Edoardo De Angelis e Confidenza di Daniele Luchetti tratto dal romanzo di Domenico Starnone e non ancora arrivato nelle sale. C'è ancora domani si trovava in fondo alla classifica poiché "progetto di opera non giudicata di straordinaria qualità artistica in relazione a temi culturali, a fatti storici, eventi, luoghi o personaggi che caratterizzano l’identità nazionale”.

Prontamente arriva la replica dall'ufficio stampa del ministero della Cultura: "La bocciatura di questo film di grande successo, diventato il simbolo della lotta delle donne contro la violenza di genere, non è imputabile a un organismo nominato dal ministro Sangiuliano né è avvenuto in data in cui lui era ministro. Spiace, infine, che questa polemica sia inserita nel discorso più generale legato a questo importante tema» si legge nella nota ufficiale che si conclude con il consiglio dell'attuale ministro Gennaro Sangiuliano di recarsi al cinema e vederlo.

L'esordio alla regia di Paola Cortellesi risulta vincente al botteghino: ma c'è speranza che C'è ancora domani possa battere Barbie e Super Mario Bros?