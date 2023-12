C'è ancora domani batte Oppenheimer: Paola Cortellesi ha il secondo miglior film del 2023

Il sorpasso di C'è ancora domani su Oppenheimer adesso è ufficiale, con il botteghino del film di Paola Cortellesi che ha superato definitivamente il totale accumulato dal kolossal storico di Christopher Nolan.

Si tratta di un nuovo straordinario traguardo raggiunto da C’è ancora domani, che vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi ma che adesso è pronto per essere trascritto nelle statistiche ufficiali: il film di Paola Cortellesi, grazie al nuovo incasso di 251mila euro raccolti nel corso della giornata del 6 dicembre, ha raggiunto l’incasso totale di 27,98 milioni di euro, superando così i 27,96 milioni di Oppenheimer.

Al momento della stesura di questo articolo, dunque, C'è ancora domani è il secondo film dell’anno al box office italiano, dietro soltanto a Barbie (che ha raggiunto un totale di 32,1 milioni di euro in Italia) nonché il terzo miglior incasso di sempre nell'era Covid, una classifica che vede in testa sempre l'irraggiungibile Avatar – La via dell’acqua a quota 44,8 milioni di euro. Secondo gli analisti, ora, grazie alle Feste di Natale C'è ancora domani potrebbe spingersi verso i 30 milioni di euro, considerati ampiamente alla sua portata.

Da aggiornare dunque la classifica dei migliori incassi di sempre in Italia, con C'era una volta domani che scavalca Oppenheimer e va ad occupare la posizione numero 21: nei prossimi giorni il film di Paola Cortellesi potrebbe sopravanzare di molti gradini, considerato che davanti a sé ora troverà diversi film tutti a quota 28 milioni, quindi restate con noi.