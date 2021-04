C'è un Deadpool (semi)nudo che gira per Instagram, e non è stato Ryan Reynolds a postarlo

Il primo aprile è stata l'occasione perfetta per alcuni scherzetti e prese in giro a tema cinecomic, come quella del ma regista di Shazam nei confronti di The Rock e Black Adam, ma dal lato Marvel si celebrava anche un'altra ricorrenza... E c'entrano Deadpool e una sua foto (non troppo) compromettente.

Il make-up artist Bill Corso ha voluto augurare il meglio al Deadpool di Ryan Reynolds nel giorno del compleanno dell'iconico personaggio Marvel (il trentesimo stando al sito ufficiale Marvel) pubblicando su Instagram una foto dell'attore sul set del primo film.

"A quanto pare questa è la giornata di #Deadpool. E perché no, ci crederei molto più facilmente che a tanti altri pesce d'aprile che ho sentito quest'oggi! In onore del mio amico Mr. Deadpool, ecco uno scatto di due amici che passano del tempo insieme (in senso platonico). E sì, questo è make-up e @vancityreynolds è molto più in forma di quanto non mostri il trucco" scrive nel post Corso, mostrando quanto esteso e preciso fu il lavoro fatto per rendere sullo schermo il corpo danneggiato di Wade Wilson (con tanto di bollino per censurare le parti intime).

Peccato solo che al post non abbia risposto l'amico/nemico e collega di Reynolds Hugh Jackman, perché sicuramente ci sarebbe stato da ridere se fosse arrivata una delle sue solite frecciatine, vista l'abilità di entrambi di cogliere ogni occasione per ravvivare la loro storica faida!