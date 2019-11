C'è un collegamento tra Star Wars Episodio 9 e The Mandalorian?

A meno di un mese dall'uscita, Lucasfilm e i Walt Disney Studios stanno ormai spingendo forte sulla sponsorizzazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che chiuderà la nuovissima trilogia della saga e, di fatto, l'epopea degli Skywalker.

Gli Studios stanno infatti diffondendo alcuni spot televisivi a cadenza settimanale, l'ultimo dei quali potrebbe nascondere un piccolo riferimento a The Mandalorian, la serie di Jon Favreau che sta ottenendo grandissimo successo su Disney+ (qui la nostra recensione del terzo episodio di The Mandalorian).

Si tratta per la verità di un piccolissimo frame, che però non è sfuggito all'occhio attento di un utente di Reddit. Nel video, Kylo Ren sta combattendo contro una sorta di creatura aliena, e sullo sfondo si può vedere un proiettile sparato da un blaster, di colore giallo.

Generalmente il giallo è usato, appunto, dai Mandaloriani, mentre Impero e Repubblica usano rosso, verde e blu. Vedere un proiettile proprio di quel colore, usato praticamente solo dai Mandaloriani, ha fatto insinuare un piccolo dubbio nei fan della saga.

Con la popolarità che sta guadagnando The Mandalorian, è una mossa più che logica inserire qualche piccolo riferimento all'interno di Episodio 9, e potrebbe dunque non essere l'unico che troveremo nel film. Voi che ne pensate? Nel frattempo, per approfondire, date un'occhiata alla nostra analisi dell'ultimo trailer di Star Wars.