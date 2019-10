C'è posto per Chris Hemsworth nel franchise di Star Wars?

Famoso soprattutto per il ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth ha in realtà partecipato anche ad altri franchise, come Star Trek, Men In Black e Ghostbusters. Un grande franchise in cui non è ancora entrato è invece quello di Star Wars, ma non certo perché non sia interessato.

Chris Hemsworth è infatti un grande fan della saga di Guerre Stellari, e non ha perso l'occasione per ribadirlo all'ACE Comic Con dello scorso weekend. Gli è stato chiesto, infatti, se gli sarebbe piaciuto in futuro fare parte in qualche modo del franchise, sia in tv - per esempio con l'imminente serie The Mandalorian su Disney+ - o al cinema, e rispondere è stato piuttosto semplice.

"Oh sì, mi piacerebbe" ha dichiarato l'attore. "Sai, non credo ci siano molte persone che direbbero di non voler far parte di quel mondo, ed essendo qualcosa con cui sono cresciuto, come probabilmente tutti noi qui, sarebbe quasi un'esperienza da fan più che da attore, e sarebbe questa la cosa più divertente a questo punto della mia carriera."

Sempre al Comic Con, Chris Hemswort ha confessato la sua voglia di lavorare ancora con Robert Downey Jr e Chris Evans, rivelando la sua idea di un remake di una vecchia commedia di John Landis, Three Amigos!, e ha parlato ancora del suo Thor. "Mi sono divertito così tanto e non mi sembra vecchio, anzi mi sembra più fresco ora che la prima volta che l'ho interpretato."

Il nuovo trailer di Star Wars IX potrebbe arrivare entro la fine del mese. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere in futuro Chris Hemsworth nel franchise?