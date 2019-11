C'è un cameo nascosto di Joseph Gordon-Levitt in Knives Out

Tra i film più attesi di quest'ultimo scorcio del 2019 c'è senz'altro Knives Out, diretto da Rian Johnson, che ha messo su un cast di tutto rispetto. Oltre a Daniel Craig e agli altri protagonisti annunciati, il regista ha rivelato a CinemaBlend anche un cameo nascosto di Joseph Gordon-Levitt.

Anche se il nome dell'attore di Don Jon e (500) giorni insieme non compare sulla locandina del film, tecnicamente ne fa parte. In realtà non lo vedremo sullo schermo, ma il suo sarà un cameo vocale.

Secondo Rian Johnson, se si presta molta attenzione si potrà sentire la voce di Joseph Gordon-Levitt all'inizio del film. Non ha specificato però che tipo di ruolo sarà: possiamo ipotizzare che la voce proverrà dalla tv o dalla radio, o magari da un personaggio fuori quadro.

Non è la prima volta che Gordon-Levitt collabora con Rian Johnson, I due, anzi, sono molto amici e l'attore, in qualche modo, è apparso in ogni film del regista di Gli Ultimi Jedi, a cominciare dal suo debutto, Brick, nel 2005. La stessa trovata del cameo vocale è già stata utilizzata, proprio nell'Episodio VIII di Star Wars, in cui Joseph doppiava un alieno chiamato Slowen Lo.

Per Knives Out che chiuderà il Festival di Torino, comunque, Johnson avrebbe voluto dare un ruolo più importante al suo amico, ma a causa degli impegni di quest'ultimo i due hanno optato per l'idea del cameo.

Oltre a Daniel Craig, il cast di Knives Out comprende tra gli altri Chris Evans (che ha raccontato l'emozione del primo incontro con Rian Johnson), Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, LaKeith Stanfield e Christopher Plummer.