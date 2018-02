È arrivato il Broncio: trailer italiano per il film d'animazione

M2 Pictures ha diffuso il trailer italiano di, il suo nuovo film d’animazione ideato dagli autori dee in arrivo a marzo.

Realizzato dallo studio messicano Anima Estudios e dalla Prime Focus World, si tratta dell’adattamento cinematografico della serie animata Here Comes the Grump della DePatie-Freleng, creata da John Dunn, trasmessa dalla NBC negli Stati Uniti dal 1969 al 1970. Basato su uno script di Jim Hecht (L’era glaciale 2 – Il disgelo), Craig Kellman (Madagascar, Sausage Party, Samurai Jack, Hotel Transylvania) si è occupato del design di tutti i personaggi mentre alla regia troviamo Andrés Couturier (Top Cat Begins).

M2 Pictures distribuirà la simpatica favola animata nelle sale italiane a partire dal 1° marzo 2018; se la vedrà con il candidato all'Oscar Lady Bird, Hostiles - Ostili e Red Sparrow che usciranno nello stesso weekend.

Sinossi: Terry, un ragazzo timido e riservato, si ritrova catapultato nel variopinto Regno di Groovynham. Qui un mago brontolone, di nome Broncio, ha lanciato un maleficio rendendo tutti tristi e sconsolati. Per tornare a casa, Terry dovrà attraversare il Regno alla ricerca di una formula magica che possa ridare a tutti la felicità perduta e aiutare la Principessa Alba. Dall' 1 marzo al cinema.