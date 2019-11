C'è qualcosa nell'aria in casa Marvel per il CCXP, il Comic-Con brasiliano

Prepariamoci a... qualcosa. Un qualcosa di relativo al futuro dei Marvel Studios e del MCU. Sull'account twitter di Omelete sarebe stato confermato che in occasione del CCXP Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, rivelerà ulteriori informazioni su ciò che ci aspetta nei prossimi anni.

In precedenza, l'account Twitter di Marvel Brasile aveva anticipato la presenza di un membro del MCU alla kermesse brasiliana, e solo poche ore fa è stato annunciato il nome del Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige.



Adesso, stando a quanto riportato sul web, parrebbe che Feige possa annunciare nuovi titoli (o, comunque, qualche dettaglio in più su quelli già confermati) del Marvel Cinematic Universe.



Tra le possibilità più quotate abbiamo: il resto delle pellicole (e degli show?) che andranno a comporre le prossime fasi (che sia finalmente in arrivo il film dei Fantastici 4?); il lancio del trailer di Black Widow, che dovrebbe essere disponibile online dalla prossima settimana; delle anticipazioni da Gli Eterni, magari dei footage del film, le cui riprese sono attualmente in corso; uno sneak peek dalla serie tv di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier.



Chissà poi, che non venga mostrato un po' di tutto...



E voi, cosa ne pensate? Cosa potrà anticiparci il Presidente dei Marvel Studios? Fateci sapere nei commenti.