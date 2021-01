Dov'è ambientato Jurassic Park? Alla scoperta della saga di Steven Spielberg

Mentre procedono senza troppi problemi i delicati lavori di post-produzione dell'attesissimo Jurassic World: Dominion, terzo e conclusivo della saga sequel-reboot di Jurassic Park che metterà la parola fine al franchise, approfondiamo in queste righe le location di tutti i film della saga, dal 1993 al 2018.

Dopo due anni di pre-produzione, dal 1990 al 1992, cominciarono nel 24 agosto del 1992 le riprese di Jurassic Park sull'Isola hawaiiana di Kaua'i. Durarono per tre settimane per poi spostarsi nell'Isola di Oahu e dopo qualche giorno tornare negli Stati Uniti d'America e girare nello Stage 2 della Universal e infine al Red Rock Canyon.



Jurassic Park: Il mondo perduto fu invece girato quasi interamente negli USA, soprattutto al Redwood National Park in California, spostandosi poi nella cittadina di Eureka e anche agli Universal Studios di Hollywood. Alcune sequenze vennero comunque girate in pochi giorni sempre a Kaua'i.



Jurassic Park III venne girato sempre tra California e Hawaii, solo questa volta senza mai raggiungere Kaua'i e invece tornando a Ohau e per la prima volta nell'Isola di Molokai. Jurassic World recuperò le location di Kaua'i e raggiunse anche Honolulu e New Orleans.



Jurassic World: Il regno distrutto di Juan Antonio Bayona è stato infine girato ai Pinewood Studios di Londra per poi spostarsi ancora una volta alle Hawaii.