Dynasty Warriors diventa un film Netflix, ecco trailer ufficiale e data di uscita!

Dopo il recente debutto di Mortal Kombat, sta per arrivare sul grande schermo (o meglio, in streaming) un altro adattamento di un celebre franchise videoludico. Stiamo parlando di Dynasty Warriors, il cui live-action è in dirittura d'arrivo su Netflix.

Il colosso dello streaming ha infatti diffuso in rete un trailer ufficiale del film basato sulla celebre serie di videogiochi della Koei Tecmo, rivelando che la pellicola debutterà nel catalogo americano del servizio il prossimo 1° luglio. Purtroppo al momento il filmato non è stato pubblicato in versione italiana, dunque non sappiamo ancora se la distribuzione avverrà anche da noi tramite Netflix.

Questa la sinossi ufficiale: "Basato sull'omonimo gioco di Koei Tecmo. La ribellione dei Turbanti Gialli scoppia alla fine della dinastia Han. Con l'aiuto dei suoi fidati bracci destri Guan Yu e Zhang Fei, il capo militare Liu Pei sopprima con successo la rivolta. Il freddo Dong Zhuo approfitta della situazione e prende il controllo della corte, scatenando ulteriori disordini."

Che ve ne pare di questo trailer? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti che trovate qui sotto. Nel frattempo, a proposito della serie videoludica, vi ricordiamo che Dynasty Warriors 9 Empires è stato rinviato a data da destinarsi.