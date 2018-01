Dylan O'Brien vorrebbe interpretare Goku in un film su Dragon Ball

Presto lo vedremo in Maze Runner - la rivelazione , però

Intervistato a riguardo, l'attore ha spiegato "ci sono cosi tanti personaggi di cui sono ossessionato... mi piacerebbe Goku. Dovrei interpretare Goku... perché so fare in maniera naturale delle cose del genere..." e, subito dopo, imita una Kamehameha, l'onda energetica.

E voi ce lo vedreste nei panni del leggendario Goku in una nuova trasposizione cinematografica?

Ricordiamo che la Twentieth Century Fox ha provato ad adattare, senza tanto successo, il manga in un film qualche anno fa, dal titolo Dragonball: Evolution in cui era l'attore Justin Chatwin a dare il volto al personaggio. In un'intervista di tempo fa, lo sceneggiatore di quel progetto, Ben Ramsey, si era scusato pubblicamente con i fan: "Dragonball Evolution ha segnato un punto davvero doloroso, a livello creativo, nella mia vita. Avere qualcosa con il mio nome sopra cosi odiato in tutto il mondo ti spezza il cuore. Ricevere mail di odio da tutto il mondo ti spezza il cuore. Ho passato cosi tanti anni a scansare la colpa, ma alla fine il danno è fatto e devo prendermi le mie responsabilità per quel che è stata una vera e propria delusione per così tanti fan. Ho fatto del mio meglio ma, alla fine, 'la sfera del drago' mi è caduta dalle mani. Ho accettato l'incarico per l'assegno enorme, non perché fan del franchise. Ho imparato che quando accetti un progetto senza la passione necessaria, finisci per realizzare qualcosa di non cosi buono: a volte vera e propria spazzatura. Quindi non voglio dare la colpa a nessuno se non a me stesso. Come fan di altre serie, so cosa voglia dire attendere cosi tanto qualcosa, per poi rimanere deluso".

Al momento non c'è alcun film in live-action in fase di sviluppo su Dragon Ball.