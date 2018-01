Dylan O'Brien si candida per il ruolo di Nightwing nella pellicola stand-alone

Mentre la Warner sta cercando in tutti i modi di riprendersi dal fallimento commerciale die continua a cercare un attore che possa vestire i panni di, il giovaneha avanzato la sua candidatura.

Nel corso di un'intervista a di CinemaBlend, volta a promuovere Maze Runner - La Rivelazione, il giovane attore si è dichiarato entusiasta riguardo alla possibilità di vestire i panni di Nightwing sul grande schermo: "Sarebbe davvero fantastico. Quello che accade è che Batman è ormai invecchiato, e Gotham ha bisogno di un nuovo eroe che sia giovane, tenace e pieno di risorse. Nightwing è essenzialmente un Robin di 25-30 anni, con un costume blu e nero da sballo, e una grande abilità nelle arti marziali".

Al momento non sappiamo se Dylan sia già stato in contatto con i vertici della Warner, ma è molto probabile che l'annuncio di un cating ufficiale possa avvenire nei prossimi mesi, dal momento che il film stand-alone su Nightwing è uno dei tanti progetti confermati per il futuro del DC Extended Universe.

A dirigere la pellicola ci penserà Chris McCay, già autore dell'apprezzatissima pellicola animata LEGO Batman. Quest'ultimo ha voluto più volte rassicurare i fan, affermando che potranno ammirare sul grande schermo una versione di Dick Grayson/Nightwing mai vista prima e che non devono assolutamente perdere le speranze.