Dylan O'Brien raggiunge Mark Wahlberg in Infinite, nuovo film di Antoine Fuqua

Dopo l'ingresso nel cast di Sophie Cookson, Variety riporta che anche Dylan O'Brien si è unito ad Infinite, il nuovo film di Antoine Fuqua con protagonista Mark Wahlberg.

Al momento non sono stati rivelati dettagli riguardo al ruolo di O'Brien. L'attore ha ottenuto la fama grazie alla serie televisiva Teen Wolf e al franchise della 20th Century Fox Maze Runner.

La trama di Infinite ruoterà intorno al personaggio Evan Michaels (Wahlberg), un uomo ossessionato dai ricordi di due vite passate che inciampa in una secolare società segreta di individui che ha inventato la Cognomina, una sorta di setta composta da persone in grado di ricordare le proprie vite passate. La storia sarà un adattamento del di D. Eric Maikranz The Reincarnationist Papers, con la sceneggiatura del film che è stata scritta da Ian Shorr.

Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian figurano fra i produttori, con John Zaozirny e Rafi Crohn come produttori esecutivi. Nella sua nuova data di uscita, fissata dalla Paramount Pictures per il 7 agosto 2020, Infinite affronterà al box office un film senza titolo prodotto e distribuito dalla Warner Bros., che uscirà lo stesso giorno.

Il film inizialmente doveva avere Chris Evans come protagonista, ma l'interprete di Captain America nel Marvel Cinematic Universe ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni.