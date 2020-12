Dylan O' Brien e quell'incidente che gli è quasi costato la vita sul set di Maze Runner

Questa sera su Rai 4 va in onda Maze Runner film del 2014 diretto da Wes Ball, basato sugli adattamenti dei romanzi distopici di James Dashner. Protagonista di questa saga Dylan O'Brien, l'attore che abbiamo avuto di conoscere con Teen Wolf. Ma sembra però che questa esperienza cinematografica non sia stata delle più facili per lui.

Un grave incidente avvenuto sul set, lo ha turbato a tal punto, da rendere complicatissima ogni ripresa. Dylan è stato infatti investito da un'automobile ed è stato costretto ad un immediato ricovero. "È come se improvvisamente stessi rivedendo la mia vita, mi dispiaceva per tutte le persone che per lavoro aveva trascurato", ha dichiarato l’attore al podcast Big Ticket. Questo momento difficile gli ha permesso di riflettere sulla sua esistenza e di comprendere ciò che contava davvero per lui: "Volevo recuperare tutti quei rapporti che rischiavo di perdere. Ora credo davvero che un incidente del genere ti porti ad avere un punto di vista diverso su te stesso, facendoti capire ciò che è davvero importante per te".

Dylan O'Brien ha dichiarato che questo imprevisto lo influenza tutt'oggi nella sua vita lavorativa, procurandogli molta ansia: "Ho una sensazione dentro di me che definirei di ansia, ma non so spiegare esattamente cosa sia. Sinceramente penso solo che non svanirà mai".

Vi ricordiamo che su Everyeye trovate la recensione di Maze Runner- Il Labirinto.