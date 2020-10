Dylan O'Brien, l'attore confessa: 'Ho pensato di recitare in un cinecomic'

Un nome che viene fatto di frquente in ambito di fancast e cinecomic è quello dell'attore di Teen Wolf e Maze Runner Dylan O'Brien, che però non sembra essere particolarmente interessato al mondo dei supereroi, nonostante in passato abbia avuto anche lui un "incontro ravvicinato" con l'idea di farvi parte.

"Ho flirtato con l'idea" ha rivelato infatti O'Brien durante un'intervista con il sito Comicbook "Diciamo che ci sono anche uscito per un appuntamento, ma è stato uno di quelli che, anche se non sono andati male, non ci si è più chiamati in seguito".

Spiega, non offrendo alcuna informazione sul potenziale/film ruolo a cui fa riferimento.

"Se devo essere onesto, non è qualcosa per cui provo un profondo interesse. Ci sono diverse cose per cui entusiasmo davvero tanto, ma non so, forse in questo caso [dei cinecomic] sarebbe un interesse più generale come per tante altre cose"

Eppure, c'è un'eccezione.

"Ma sì, c'è qualcosa del genere con cui ero davvero ossessionato: Spider-Man."

In passato, infatti, Dylan O'Brien è stato legato più volte al ruolo di Spider-Man dai vari rumor circolanti online, che però lui ha sempre negato con fervore.

"Adoravo Spider-Man da piccolo. E mio padre ha lavorato al primo film di Spider-Man con Tobey Maguire, ricordo che lo andammo vedere al decimo compleanno del mio amico. È stato davvero forte, perché ci aveva lavorato mio padre, e aveva un valore profondamente personale per me" continua, e conclude "Ma non so se c'è qualcos'altro del genere che mi farebbe lo stesso effetto".

Chissà cosa ne penserebbe allora O'Brien dei fancast che lo vogliono come uno dei supereroi DC più attesi sul grande schermo, Terry McGinnis di Batman Beyond...