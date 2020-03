Dylan Farrow commenta la nuova autobiografia di Woody Allen: 'Un tradimento assoluto'

Dylan Farrow ha rilasciato una dichiarazione sui social media condannando l'imminente uscita di Apropos of Nothing, nuova biografia di Woody Allen che arriverà anche in Italia grazie a La Nave di Teseo.

La Grand Central Publishing ha annunciato nelle scorse ore che ad aprile uscirà il libro di memorie scritto dal regista e descritto come un resoconto completo della sua vita, sia a livello personale che professionale, e si concentrerà sul suo lavoro al cinema, nel teatro, nella televisione, nei night club e nella stampa. Allen parlerà ovviamente anche delle sue relazioni con la famiglia, gli amici e le sue storie d'amore, e la Farrow - che per anni ha accusato il regista di averla molestata quando era bambina - ha subito reagito alla notizia.

La donna definisce il libro di memorie come "profondamente inquietante", nonché un "assoluto tradimento" ai danni di suo fratello, "il cui resoconto coraggioso, capitalizzato da Hachette, ha dato voce a numerosi sopravvissuti all'assalto sessuale di uomini potenti", recita la dichiarazione di Farrow, che potete trovare in calce all'articolo.

"Per la cronaca, non sono mai stato contattato da nessun verificatore di fatti per accertare che le informazioni in questo libro di memorie siano veritiere, cosa che dimostra un'abdicazione egregia della responsabilità fondamentale di Hachette. D'altra parte, la mia storia è stata sottoposta a scrutinio senza sosta e non è mai stata pubblicata senza un approfondito controllo dei fatti. Ciò fornisce ancora un altro esempio del privilegio profondo che il potere, il denaro e la notorietà offrono. La complicità di Hachette in questo dovrebbe essere chiamata per quello che è e dovrebbero rispondere di quest'azione".

Ricordiamo che Allen è al lavoro sul suo nuovo film, Rifkin's Festival: leggete tutti gli ultimi aggiornamenti sulla produzione.