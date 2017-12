Dwayne "The Rock" Johnson ha la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame!

The Rock sta collezionando successi uno dietro l'altro e adesso, oltre all'essere la star più pagata (al momento), si è guadagnato anche l'ambita stella sulla

Dwayne “The Rock” Johnson ha colto l'occasione per riflettere sulla propria carriera, ora che gli è stata conferita la stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'ex stella della WWE, salita agli onori della fama già per gli anni passati sul ring, si è guadagnato - in virtù del suo carattere spigliato, della sua fisicità imponente, e anche di un certo talento - un posto di tutto rispetto tra gli attori di Hollywood, creandosi una seconda vita fuori dalle competizioni di Wrestling. La sua carriera attoriale è iniziata nel 1999, quando è stato guest star negli show televisivi That ’70s Show e The Net.

Successivamente, nel 2001, ha ottenuto il ruolo del Re Scorpione nel sequel de La Mummia, a cui è seguito il solo movie proprio su Il Re Scorpione. Dopodiché, Johnson ha potuto esplorare la sua vena comica in produzioni cinematografiche quali Be Cool, Get Smart e La Fatina dei Denti. Ma è grazie all'ingresso nel franchise di Fast and Furious che, poi, ha fatto il salto verso la grandezza. Si è anche guadagnato uno spinoff!

Ora, con un film in sala (Jumanji: Welcome to the Jungle), una bimba di 2 anni e una compagna al suo fianco, Lauren Hashian, Johnson ha anche ottenuto una bella stella sulla Walk of Fame. Johnson ha chiamato l'onorificenza "simbolica e conclusiva di un cerchio", ammettendo anche che non sapeva proprio nulla di Hollywood prima di iniziare la propria carriera ma voleva a tutti i costi farla funzionare, anche se ciò avrebbe potuto significare il fallimento:

"Volevo vincere, ma sapevo che avrei anche potuto fallire, perché ero convinto che i miei sforzi erano gli unici che avrei potuto controllare. E se avessi davvero fallito e mi avessero buttato fuori a calci beh, ne sarei comunque uscito come un uomo migliore."

Però lui, il talento ce l'ha. Complimenti, The Rock!