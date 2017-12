Dwayne 'The Rock' Johnson spiega perché Black Adam non sarà in Shazam!

Dopo l'ufficializzazione di Zachary Levi nei panni del protagonista di, laha rapidamente confermato una data di uscita per il 2019.

Ma nel cinefumetto targato DC Comics, che sarà diretto dal regista David F. Sandberg, contrariamente a quanto detto fino a qualche mese fa, non sarà incluso il personaggio di Black Adam, che dovrebbe essere interpretato dall'attore Dwayne 'The Rock' Johnson sul grande schermo.

Intervistato a riguardo durante la promozione del suo nuovo film, Jumanji: Benvenuti nella Giungla, l'attore ha spiegato perché non parteciperà al cinefumetto: "Penso che abbiano un grosso piano che riguarda quel personaggio, e gli faccio un enorme in bocca al lupo".

"Abbiamo dovuto dividere quell'idea, perché c'erano due personaggi fondamentali come Black Adam e Shazam" continua "Cosi abbiamo dovuto dividerli. Questi ragazzi faranno grandi cose con lui".

Nell'intervista, The Rock afferma che "è il momento di Black Adam!" ma non è chiaro quando lo vedremo. Secondo i rumor, il villain/antieroe dovrebbe essere introdotto in Suicide Squad 2, mentre stando ad altre voci di corridoio il nemico dovrebbe apparire principalmente in uno spin-off stand-alone totalmente dedicato a lui.

Shazam! è stato descritto come una sorta di Big con Tom Hanks ma con i supereroi. Dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2019.