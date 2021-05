Dwayne 'The Rock' Johnson, incredibile ma vero: Da bambino mi scambiavano per una ragazza

In quella che è stata probabilmente l'intervista più sconcertante e inaspettata dell'anno, Dwayne 'The Rock' Johnson ha raccontato a Today di quando da bambino veniva scambiato per una ... bambina!

Naturalmente nulla di nuovo, è molto facile confondersi quando si parla di bambini piccoli, eppure è a dir poco esilarante immaginare che la montagna umana che è oggi The Rock possa essere scambiata per una ragazzina: e apparentemente il giovane Dwayne Johnson veniva scambiato per una ragazza abbastanza spesso prima di diventare l'ammasso di muscoli che tutti conoscono oggi.

L'attore ha spiegato che, tra i 7 e gli 11 anni, veniva regolarmente scambiato per una ragazza: "Direi che tra i 7 e gli 11 anni la gente pensava che fossi una ragazzina perché avevo dei lineamenti molto gentili e dei capelli afro davvero morbidi."

Tutti sanno che a volte può essere difficile distinguere un bambino da una bambina prima che dell'arrivo della pubertà, sia per i loro lineamenti che per la loro voce, e la stessa cosa capitava, curiosamente, a l'uomo macho per eccellenza, che in Black Adam userà un costume senza imbottiture per via della sua incredibile massa muscolare. Nella stessa intervista, Dwayne Johnson ha fornito alcuni esempi della sua esilarante avventura: "Una volta mi sono seduto accanto ad un altro bambino sull'autobus, era il primo giorno di quinta elementare, e nel giro di sessanta secondi lui mi fa: 'Posso chiederti una cosa?' Ho detto: 'Sì'. E lui: 'Sei un ragazzo o una ragazza?'"

Ricordiamo che, in attesa del cinecomic DC Films Black Adam, The Rock sarà protagonista insieme a Ryan Reynolds e Gal Gadot del blockbuster Red Notice, in arrivo su Netflix entro la fine del 2021.